На Харківщині обрушилася частина мосту через річку

У четвер, 18 травня, у Балаклійському районі Харківської області сталося обрушення пішохідної частину мосту через р. Сіверський Донець.

Про це йдеться у звіті про оперативну обстановку на сайті Харківської ОДА.

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"Балаклійський район, на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення "Андріївка-Курган-Мілове" сталося обрушення пішохідної частину мосту через р. Сіверський Донець", - йдеться у повідомленні.

За результатами попереднього висновку спеціалізованої організації споруда знаходиться в аварійному стані. Рух перекрито як для автомобільного транспорту, так і для пішоходів.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. Зазначається, що міст побудований був у 1962 році, його довжина становить 245 м.

Нагадаємо, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський мостовий шляхопровід. Ніхто не постраждав. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, за висновками фахівців, причиною обвалу конструкцій мосту стала корозія бетону консолі. Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи і визначитися щодо їхньої подальшої експлуатації. 28 лютого рух мостом з обмеженнями було відновлено.