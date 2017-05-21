Поліція відкрила провадження за фактом вибуху у будівлі на вулиці Антоновича у Києві

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху у будівлі на вулиці Антоновича у Києві.

Як повідомляє Відділ комунікаціі поліціі Києва, повідомлення про вибух надійшло до чергової частини Голосіївського управління поліції о 22.25.

За викликом відразу виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. З'ясувалося, що вибух стався на першому поверсі будівлі. Вибуховою хвилею та осколками пошкоджено стіни і вхідні двері. З місця події вилучили деформовані металеві фрагменти, кільце та запобіжний важіль, які відправили на експертизу. За попередніми висновками експертів, вибухнула граната РГД-5.

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Матеріали зареєстровані, слідчі кваліфікують подію як хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). За вчинення такого правопорушення передбачено від трьох до семи років позбавлення волі.

Опитані свідки та очевидці, вирішується питання вилучення записів із камер відеонагляду, встановлених неподалік. Поліція вживає ряд заходів, спрямованих на розкриття злочину.

За інформацією деяких ЗМІ, вибух стався в офісі Конгресу українських націоналістів.