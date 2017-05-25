За попередніми даними, у ДТП в Росії загинули шестеро українців – консул

Консул Генконсульства України у Санкт-Петербурзі Віктор Лавриненко заявляє, що, за попередніми даними, у ДТП у Новгородській області РФ загинули шестеро громадян України.

Про це він сказав УНІАН, коментуючи відповідну інформацію російських ЗМІ.

Читайте такожМЗС з'ясовує кількість постраждалих українців внаслідок ДТП у Новгородській області РФ

"Ця інформація поки, на жаль, підтверджується, з’ясовуються обставини, ситуація. Наша бригада дуже активно займається цим питанням. За тими даними, що в нас є, вона (інформація в ЗМІ про шістьох загиблих громадян України – УНІАН) підтверджується. Остаточно ми зможемо переконатися, коли приїдемо на місце", - заявив він.

Як повідомляють російські ЗМІ, у Новгородській області РФ внаслідок зіткнення мінівена і вантажівки загинуло шестеро громадян України.