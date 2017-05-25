Шестеро українців загинули в ДТП у Росії - ЗМІ (фото)

Шість громадян України, за попередніми даними, загинули внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з мінівеном на автотрасі "М10" в Новгородській області РФ. Про це повідомило джерело в екстрених службах регіону, передає РІА Новости.

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"За 42 кілометри від Великого Новгорода зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними, загинули шестеро людей – громадяни України", — сказав співрозмовник агентства.

Наразі обставини ДТП з'ясовуються.