Шестеро українців загинули в ДТП у Росії - ЗМІ (фото)
08:55, 25 травня 2017Інциденти
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У Новгородській області РФ шість українців загинули в ДТП з вантажівкою.
Шість громадян України, за попередніми даними, загинули внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з мінівеном на автотрасі "М10" в Новгородській області РФ. Про це повідомило джерело в екстрених службах регіону, передає РІА Новости.
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"За 42 кілометри від Великого Новгорода зіткнулися вантажівка і мінівен. За попередніми даними, загинули шестеро людей – громадяни України", — сказав співрозмовник агентства.
Наразі обставини ДТП з'ясовуються.
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