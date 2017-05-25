У мережі з'явилося відео з місця ДТП в Росії, де загинули українці

У Новгородській області сталася аварія, в якій загинули п'ятеро українців. В YouTube з'явилося відео з місця аварії.

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У Міністерстві закордонних справ України уточнили, що, за останніми даними, в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Великого Новгорода (РФ) загинули п'ятеро українців.