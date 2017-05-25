У мережі з'явилося відео з місця ДТП в Росії, де загинули українці
16:50, 25 травня 2017Інциденти
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Громадяни України загинули в результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки.
В 42 кілометрах від Великого Новгорода зіткнулися вантажівка і мінівен / Прес-служба управління ДАІ у Новгородській області
У Новгородській області сталася аварія, в якій загинули п'ятеро українців. В YouTube з'явилося відео з місця аварії.
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У Міністерстві закордонних справ України уточнили, що, за останніми даними, в результаті дорожньо-транспортної пригоди біля Великого Новгорода (РФ) загинули п'ятеро українців.
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