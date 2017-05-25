В МЗС уточнили кількість загиблих у ДТП в Росії українців

У Міністерстві закордонних справ України уточнили, що, за останніми даними, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди біля Великого Новгорода (РФ) загинули п'ятеро українців. Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Читайте такожШестеро українців загинули в ДТП у Росії - ЗМІ (фото)"За повідомленням Генерального консульства України у Санкт-Петербурзі, дорожньо-траснпортна пригода сталася вранці 25 травня поблизу міста Великий Новгород. Мінівен з українською реєстрацією зіткнувся з вантажівкою. За попередніми даними, внаслідок зіткнення загинули п'ятеро громадян України", - сказав Кирилич.

За його словами, "Генеральне консульство України здійснює заходи з метою отримання максимально повної інформації про інцидент від правоохоронних органів Російської Федерації". Також дипломат додав, що український консул готується до виїзду на місце аварії.

Раніше консул України у Санкт-Петербурзі Віктор Лавриненко повідомив що, за попередніми даними, у ДТП у Новгородській області РФ внаслідок зіткнення мінівена і вантажівки загинули шестеро громадян України.