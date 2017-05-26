Автобус з одеськими журналістами застряг під мостом, поспішаючи на зустріч з Порошенком
16:34, 26 травня 2017Інциденти
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Водій автобуса вирішив спускати колеса для його звільнення.
Автобус зачепився за міст дахом / фото timer-odessa.net
Одеські журналісти, які були акредитовані на зустріч з президентом Петром Порошенком, не доїхали до місця заходу, тому що автобус з ними застряг під мостом, зачепившись за нього дахом. Про це повідомляє місцеве видання "Таймер".
Інцидент стався в районі вулиці Золотий берег (в напрямку 411-ї батареї), коли працівники місцевих ЗМІ їхали в дитячий табір "Вікторія", де мала пройти зустріч з президентом одеситів.
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При цьому журналістам порадили не виходити з автобуса, тому що від цього транспорт ще більше підніметься і тиск на нього зверху посилиться.
Водій автобуса вирішив спускати колеса для його звільнення.
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