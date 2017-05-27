На Хмельниччині зіткнулися два потяги: шестеро осіб травмовані

10:17, 27 травня 2017
Інциденти
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Пасажирський потяг “Київ — Кам'янець-Подільський” (№139) допустив зіткнення з вантажним поїздом, який стояв на станції.

Травми отримали 6 осіб, з них троє дітей / фото hm.npu.gov.ua

Як повідомила кореспондента УНІАН начальник прес-служби поліції Хмельницької області Інна Глега, зіткнення сталося на залізничній станції Нігин Кам’янець-Подільського району.

Пасажирський потяг “Київ — Кам'янець-Подільський” (№139) допустив зіткнення з вантажним поїздом, який стояв на станції.

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Внаслідок зіткнення травми отримали 6 осіб, з них троє дітей. В однієї із потерпілих - перелом ноги.

Глега додала, що в пасажирському потязі багато дітей їхали на екскурсію до Кам'янця-Подільського. При цьому травм, які б загрожували їхньому життю, не виявлено.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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Теги: #Зіткнення потягів на Хмельниччині#поліція Хмельниччини