На Хмельниччині зіткнулися два потяги: шестеро осіб травмовані

Як повідомила кореспондента УНІАН начальник прес-служби поліції Хмельницької області Інна Глега, зіткнення сталося на залізничній станції Нігин Кам’янець-Подільського району.

Пасажирський потяг “Київ — Кам'янець-Подільський” (№139) допустив зіткнення з вантажним поїздом, який стояв на станції.

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Внаслідок зіткнення травми отримали 6 осіб, з них троє дітей. В однієї із потерпілих - перелом ноги.

Глега додала, що в пасажирському потязі багато дітей їхали на екскурсію до Кам'янця-Подільського. При цьому травм, які б загрожували їхньому життю, не виявлено.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.