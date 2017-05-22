Під Харковом чоловік потрапив під потяг: йому відрізало ноги

Під Харковом 33-річний житель селища Слатине потрапив під потяг, передає поліція області.

"Встановлено, що на відстані 200 метрів від станції «Дергачі» електропоїздом сполученням «Козача Лопань-Харків» був травмований 33-річний житель селища Слатіно. Постраждалого з травматичною ампутацією ніг госпіталізували", - сказано в повідомленні.

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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Рух поїздів зупиняли на 50 хвилин. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, у Греції зійшов з рейок пасажирський потяг.