Кілька пострілів впритул й "нешвидка" карета: очевидець розповів про вбивство на Позняках (фото)

Очевидець вбивства на вулиці Гришка в Києві Денис Луговой виїжджав з парковки приблизно о 8:10 ранку і почув кілька пострілів. Спочатку він не надав цьому значення й подумав, що здалося, пише він на своїй сторінці у Facebook.

"Проїхавши 10 метрів, на жаль, переконався у зворотному( 3-4 постріли впритул з машини, яка згодом дала по газах і зникла, хоч і потрапила в об'єктив відеореєстратора зустрічних авто (сумніваюся, що це якось допоможе). На землі лежав чоловік років 50, а поруч дівчина, яка намагається хоч чимось допомогти своєму знайомому", - йдеться у повідомленні Лугового.

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Потерпілому дали води, порадили підкласти під голову річ, вирівняли ноги і викликали "швидку" й поліцію. Але швидка допомога не їхала 15 хвилин.

"Чоловік час від часу подавав ознаки життя... "Швидка" приїхала хвилин через 15, мені здається... за цей час набрав "Борис" у надії, що їхнє відділення через квартал від місця подій виявиться оперативнішим... але через хвилину приїхала 103... і Борис скасували... якби ви бачили, як довго підповзала ця с**на карета. І як довго виходив лікар з цієї машини... Це шок...", - розповів очевидець події.

Потім, підійшовши і перевіривши пульс, медики констатували смерть... "До речі, "швидка" успішно заїхала на одну з гільз, сподіваюся, від'їжджаючи не зачепить її, ми кілька разів на це поліції вказали...", - зазначив Луговой.

Також очевидець залишив контакти і на словах підтвердив, що пострілів було 3-4, і поїхав на роботу.

"І ось тепер рій думок у голові... За що, чому і т.д... і як можна, давши клятву Гіппократу, виконувати настільки пасивні дії. Та й поліція жодного разу не готова до подібних ситуацій..." - висловив обурення чоловік.

Як повідомили ЗМІ, загиблим унаслідок стрілянини в Києві виявився колишній в. о. директора "Укрспирту" Віктор Панков.