"Пасажирам не вистачало повітря": несправний літак повернувся до аеропорту "Київ" (фото)

Сьогодні, 30 травня, в аеропорту "Київ" (Жуляни) рейс Київ-Анталія перенесли через несправність літака, а всі пасажири змушені були чекати в залі очікування на його діагностику та ремонт. Про інцидент розповіла одна з пасажирів літака Аліна Ільницька, передає ТСН.uа.

За її словами після того, як літак піднявся в небо, пасажирам не вистачало повітря і тому стало зле.

"В аеропорту Київ (Жуляни) пасажирів рейсу Київ-Анталія авіакомпанії "Anda Air" намагаються посадити і відправити в політ на несправному літаку, причому літак, піднявшись у повітря, через 20 хвилин польоту повернувся в аеропорт через розгерметизацію салону. На борту під час злету і посадки літака пасажирам (дорослим і дітям) стало зле, не вистачало повітря. Поки представники компанії-перевізника відмовляються надати інший борт. Ми в страху за себе і дітей", – зазначила туристка.

У свою чергу, представник авіакомпанії "Anda Air" Сергій Фоменко зазначив, що це звичайна ситуація й нічого надприродного не сталося.

"Ну так, одна з допоміжних систем показала, що є помилка. Командир корабля в принципі міг би летіти, але він прийняв рішення сісти. Тобто нічого надприродного не сталося, чисто ситуація така стандартна для нас", – розповів він.

Фоменко також додав, що після приземлення літак перевірили і вже через годину він міг летіти.

"Після посадки поміняли там блок, перевірили все інше, і через годину він був уже готовий, але процедурно ми не можемо швидше, тому що купа актів пишеться і всього іншого, й ми повинні всі речі перевірити. Пасажири вже зараз на цьому ж літаку полетять, оголошена посадка", – наголосив представник авіакомпанії.

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В "Anda Air" зазначили, що оскільки затримка була більш трьох годин, всіх пасажирів погодували.

"Люди переймаються й нервують, напевно. Ну, цілком звичайна ситуація і нічого надприродного там немає, Слава Богу, не ламалося й все таке. Ну є такі речі. У кожному літаку, близько двох-трьох систем, які замінюють один одного в якихось ситуаціях, але командир вирішив, що краще він повернеться", – сказав Фоменко.

Також ТСН.uа зв'язався з прес-центром аеропорту "Київ", де повідомили, що затримка рейсу тривала близько п'яти годин, а не трьох.

"Одна із систем кондиціонування при зльоті показувала сигнал про те, що не герметизується кабіна. І командир прийняв рішення сідати і повернутися для вирішення цих проблем. І людей нагодували за цей час. Затримка була десь близько п'яти годин. Був замінений блок у системі кондиціонування і літак зараз злітає. Вже була закінчена посадка. Ну це така звичайна ситуація, я не можу сказати, що це щось екстраординарне, це технічні неполадки, тому що це залізо. У цьому разі командир повинен прийняти рішення і летіти далі, це не є така проблема, це можливо було в ручному режимі здійснити протягом польоту. Але у командира була можливість повернутися і він повернувся", – розповіли у прес-службі.

За словами представника столичного аеропорту, тривала затримка була через те, що екіпажу й літаку потрібно ще отримати дозвіл на додатковий виліт, узгодити час і так далі, а всі інші технічні моменти не забирали багато часу.