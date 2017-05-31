На підприємстві у Вінницькій області 20 чоловіків у балаклавах влаштували стрілянину: одну людину поранено

У середу, 31 травня, в с. Метановка Теплицького району близько 20 озброєних чоловіків у балаклавах увірвалися на територію зернотоку і почали стрілянину, в результаті чого одна людина отримала поранення черевної порожнини і госпіталізована в лікарню. Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

Попередньо, конфлікт виник між фермером-орендарем земельних паїв і невідомими немісцевими особами, які вчинили силові дії.

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Поліція блокувала місце конфлікту і припинила протиправні дії. В результаті переговорів частина людей у балаклавах склала зброю, з іншими ведуться переговори. Ситуація контролюється. На місці працює слідчо-оперативна група, група реагування патрульної поліції та спецпідрозділів.

В ході досудового розслідування діям всіх учасників конфлікту буде дана правова оцінка.

Як повідомляв УНІАН, у Львові поліція затримала п'яного водія, який стріляв по машинах.