Харківські патрульні зупинили чоловіка за крок до самогубства (відео)

16:18, 31 травня 2017
Інциденти
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Поки одні поліцейські відволікали чоловіка розмовами знадвору, іншому вдалося схопити його в той момент, коли збирався стрибати із підвіконня квартири на сьомому поверсі.

Поліцію викликали перехожі, коли побачили його на підвіконні. Коли правоохоронці приїхали, самогубця зажадав побачити ще свою родичку. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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Патрульні оперативно привезли її, а жінка вже пустила поліцію до квартири. Поки одні поліцейські відволікали чоловіка розмовами знадвору, іншому вдалося схопити його в той момент, коли той вже фактично вистрибував з вікна.

Як повідомляв УНІАН, у Києві дитина транслювала своє самогубство.

Дитина увімкнула телефон чи якусь камеру та у прямому ефірі через програму здійснила самогубство, вистрибнувши з балкону на 13 поверсі.

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Теги: #поліція#самогубство у Харкові