Харківські патрульні зупинили чоловіка за крок до самогубства (відео)

Поліцію викликали перехожі, коли побачили його на підвіконні. Коли правоохоронці приїхали, самогубця зажадав побачити ще свою родичку. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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Патрульні оперативно привезли її, а жінка вже пустила поліцію до квартири. Поки одні поліцейські відволікали чоловіка розмовами знадвору, іншому вдалося схопити його в той момент, коли той вже фактично вистрибував з вікна.

Як повідомляв УНІАН, у Києві дитина транслювала своє самогубство.

Дитина увімкнула телефон чи якусь камеру та у прямому ефірі через програму здійснила самогубство, вистрибнувши з балкону на 13 поверсі.