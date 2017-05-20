У Києві дитина транслювала своє самогубство (фото)

У Києві на вулиці Урлівській дитина вистрибнула з балкону. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

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Дитина увімкнула телефон чи якусь камеру та у прямому ефірі через програму здійснила самогубство, вистрибнувши з балкону на 13 поверсі.

У цей час батьків не було вдома. Медики, прибувши на місце, констатували смерть, один з криміналістів сказав, що камера й досі транслює інцидент.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 10 травня уродженка Луганської області намагалася вистрибнути з 11 поверху багатоповерхівки, але зачепилася за блок охолодження кондиціонера.