У Києві дитина транслювала своє самогубство (фото)

14:33, 20 травня 2017
Інциденти
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Батьків під час самогубства не було вдома.

У Києві дитина транслювала свою смерть / фото espreso.tv

У Києві на вулиці Урлівській дитина вистрибнула з балкону. Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

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Дитина увімкнула телефон чи якусь камеру та у прямому ефірі через програму здійснила самогубство, вистрибнувши з балкону на 13 поверсі.

У цей час батьків не було вдома. Медики, прибувши на місце, констатували смерть, один з криміналістів сказав, що камера й досі транслює інцидент.

У Києві дитина транслювала свою смерть / фото espreso.tv

Як повідомляв УНІАН, у Києві 10 травня уродженка Луганської області намагалася вистрибнути з 11 поверху багатоповерхівки, але зачепилася за блок охолодження кондиціонера. 

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Теги: #смерть дитини