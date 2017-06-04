На Говерлі рятувальники розшукують зниклого туриста

В Івано-Франківській області під час сходження на Говерлу заблукав турист. Рятувальники шукають чоловіка з вечора 3 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

"3 червня о 19:50 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час сходження на Говерлу втратив орієнтування та заблукав турист (1985 р. н., житель м. Івано-Франківськ) та самостійно не може повернутися в будинок відпочинку. Зв'язок з туристом відсутній. Даний турист відправився в похід у складі групи, що складається з 20 осіб, які піднімалися на Говерлу", - йдеться в повідомленні.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт в 20:00 направлені рятувальники у складі 6 осіб та 1 од. техніки.

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О 22:30. інформацію про турист, що заблукав, передали оперативному черговому Закарпатської області. У свою чергу з їх боку до пошукових робіт залучено 4 особи та 1 од. техніки.

"О 00:10 4 червня обстежено 3 маршрути, які ведуть з бази "Заросляк" на Говерлу. Заблукалого туриста не виявлено. При обстеженні маршрутів гірськими рятувальниками проведено бесіди з відпочиваючими туристами, які ночують в наметах, на рахунок зниклого туриста, ніхто з відпочиваючих його не бачив", - додали в прес-службі.

Наразі рятувальники повторно обстежують маршрути, особливу увагу звертають на западини, щілини, скелі, водойми.