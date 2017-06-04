За добу вогнеборці Житомирщини ліквідували 4 пожежі в приватних оселях Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

4 червня о 02:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Кочерів Радомишльського району. Рятувальників сповістили сусіди власника оселі, в якій тривалий час ніхто не проживає.

На момент прибуття вогнеборців уже весь дім був повністю охоплений полум’ям. Враховуючи сильні пориви вітру, вогонь вмить поширився на шлакоблочну господарчу будівлю, що впритул прибудована до будинку.

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Силами бійців ДСНС о 02:55 пожежу вдалося локалізувати, а о 06:37 – ліквідувати. Через легкозаймистість будівлі вогонь швидко розповсюдився по ній, що і призвело до її знищення, однак господарську будівлі вдалося врятувати. Тривалий час необхідно було розбирати конструкції зруйнованого будинку та проливати їх водою.

Крім того за добу вогнеборці ще три рази виїздили на гасіння пожеж у житлових будинках в село Велика Хайча Овруцького району, село. Довжик Житомирського району та у місто Коростишів. Внаслідок пожеж загиблих та травмованих немає. Всі обставини подій встановлюються фахівцями.