На Вінниччині у дизельному потязі сталася пожежа, 130 пасажирів евакуювали

Сьогодні у дизельному поїзді № 6336 повідомленням Могилів-Подільський - Жмеринка біля станції Митки в Барському районі Вінницької області сталася пожежа. Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, повідомлення про пожежу до служби порятунку "101" надійшло о 06:10.

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На місце події прибули пожежний поїзд станції Жмеринка, пожежно-рятувальні підрозділи 15-ДПРЧ р. Бар, 23-ДПРЧ м.Муровані Курилівці, 34-ДПРЧ м.Шаргород.

«Після прибуття першого підрозділу було встановлено, що горить кабіна механіка в дизельному локомотиві. Поїзд складався з 3-х вагонів. У поїзді перебувало 130 пасажирів, які на момент прибуття підрозділу були евакуйовані з поїзда. Загрози життю пасажирів немає», - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізовано о 6:44, ліквідовано о 6:54 До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Причина загоряння встановлюється.