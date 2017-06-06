Стовп вогню та вибухи: очевидці зняли масштабну пожежу у Дніпровському районі Києва на відео

16:36, 06 червня 2017
Інциденти
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Через велику кількість палива у приміщенні вогонь швидко поширювався.

Потужний вибух у Києві / фото: УНІАН, Тарас Гудим

У мережі з'явилося відео, зняте очевидцями масштабної пожежі, що спалахнула у вівторок, 6 червня, у Дніпровському районі Києва.

Читайте такожПожежа на СТО в Дніпровському районі Києва локалізована – ДСНС"Азербайджанська. Моторошно спостерігати безсилля пожежних і як стрімко поглинає вогонь свою здобич. При вибуху навіть на балконі на такій відстані обдало жаром", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України в Києві, повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку надійшло о 13:34.

Прибувши в 13:46 на місце виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла в приватному житловому будинку розміром 20х30 м, до якого прибудоване приміщення, що використовується як станція технічного обслуговування. Через завантаженість цього приміщення паливом вогонь поширився на велику площу.

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Теги: #Пожежа на СТО