Після вибуху в Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа (фото)

У Дніпровському районі столиці горить приватний будинок з прибудованою станцією технічного обслуговування на вул. Профспілкова, 21/3.

Як повідомили УНІАН в прес-служба Головного управління ДСНС України в Києві, повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку надійшло о 13:34.

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Прибувши о 13:46 до місця виклику, рятувальники встановили, що пожежа виникла в приватному житловому будинку розміром 20х30 м, до якого прибудоване приміщення, яке використовується як станція технічного обслуговування. Через горюче навантаження даного приміщення вогонь розповсюдився на велику площу.

Наразі триває локалізація пожежі.

Як повідомляв УНІАН, в Дніпровському районі Києва прогримів вибух.