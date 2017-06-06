В Одесі безперешкодно виступить "Мумій Троль": активісти дали "зелене світло"

Організатор зірваного концерту Світлани Лободи в одеському нічному клубі Ibiza Артем Вознюк опублікував на своїй сторінці в Facebook звернення до представників громадських організацій.

Він поцікавився, чи немає у них питань до російської групи «Мумій Троль», які повинні виступити в Ibiza 9 липня.

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Активісти відреагували досить швидко. Так екс-лідер «Правого сектора» Сергій Стерненко прокоментував, що його інтуїція підказує, що концерту бути і все буде добре. Він також підкреслив, що вони борються не проти російської культури або артистів, а проти тих, хто публічно підтримує політику країни-агресора. А за учасниками групи «Мумій Троль» нічого подібного не було помічено.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в кінці травня через акції протесту активістів концерт Світлани Лободи був зірваний. Співачка прибула в клуб для виступу, але незабаром покинула його на катері через сутички між активістами і поліцейськими, а також через надходження повідомлення про замінування клубу.