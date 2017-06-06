Пожежу в Дніпровському районі Києва показали з висоти пташиного польоту (відео)
20:40, 06 червня 2017Інциденти
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Пожежа сталася на вулиці Профспілковій у столиці.
Пожежу на вулиці Профспілковій, 21, у Дніпровському районі Києва зняли з повітря за допомогою дрона. Кадри зйомки опублікувала спільнота Dronarium Україна на своїй сторінці у Facebook.
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Як повідомляв УНІАН, у Дніпровському районі столиці пролунав вибух, після чого загорівся приватний будинок із прибудованою станцією технічного обслуговування на вул. Профспілковій. Вогонь поширився на велику площу.
Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежу у приватному будинку з прибудованою станцією технічного обслуговування в Дніпровському районі столиці ліквідовано.
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