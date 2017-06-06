Пожежу в Дніпровському районі Києва показали з висоти пташиного польоту (відео)

Пожежу на вулиці Профспілковій, 21, у Дніпровському районі Києва зняли з повітря за допомогою дрона. Кадри зйомки опублікувала спільнота Dronarium Україна на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Київській області стався вибух на АЗС - загинула людина (фото)

Як повідомляв УНІАН, у Дніпровському районі столиці пролунав вибух, після чого загорівся приватний будинок із прибудованою станцією технічного обслуговування на вул. Профспілковій. Вогонь поширився на велику площу.

Пізніше у ДСНС повідомили, що пожежу у приватному будинку з прибудованою станцією технічного обслуговування в Дніпровському районі столиці ліквідовано.