Пожежа на СТО в Дніпровському районі Києва локалізована – ДСНС

Пожежа у приватному будинку з СТО у Дніпровському районі столиці локалізована, її ліквідація триває.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook.

«О 15.20 6 червня пожежу в приватному житловому будинку, по вул. Профспілковій 21/3, що в Дніпровському районі столиці, локалізовано на площі 400 кв. м. Триває ліквідація», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні на вул. Профспілкова, 21/3 виникла пожежа в приватному будинку розміром 20х30 м, з прибудованою станцією технічного обслуговування. Вогонь розповсюдився на велику площу.