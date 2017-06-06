У Дніпровському районі Києва пролунав вибух (фото)
14:37, 06 червня 2017Інциденти
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За попередньою інформацією, вибухнула СТО. Про наявність постраждалих поки невідомо.
Вибух стався у Дніпровському районі / фото УНІАН / Тарас Гудим
У Дніпровському районі Києва 6 червня близько 14:00 стався вибух. Інцидент стався по вул. Профспілковій, 21. Зазначається, що за цією адресою розташована СТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ Оперативний".
"Що вибухнуло, що зараз горить й чи є постраждалі, наразі не відомо", - йдеться у повідомленні.
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У ГУ ДСНС України в Києві в коментарі "Обозревателю" повідомили, що на місце події виїхали рятувальники.
За інформацією місцевих жителів, пожежа сталася у приватному секторі.
Як повідомляв УНІАН, у Броварах ліквідували масштабну пожежу на складі, яка сталася вдень 5 червня на площі близько 1,5 тис. кв.
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