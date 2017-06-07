На Дніпропетровщині депутат підстрелив 60-річну працівницю служби газу

Депутат Кам'янської міської ради Дмитро Пучкін 2 червня зробив серію пострілів по працівниках аварійно-диспетчерської служби під час того, як фахівці проводили планові роботи для відновлення пуску газу в населений пункт.

Як повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу", у результаті обстрілу була поранена 60-річна працівниця цієї служби, яку госпіталізували до міської лікарні. За фактом нанесення тілесних ушкоджень правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження.

За інформацією прес-служби, напередодні інциденту у селі Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області через аварійно-відновлювальні роботи на газопроводі високого тиску було тимчасово припинено газопостачання до 56 домоволодінь дачного товариства "Верхній Прогрес". Для відновлення подачі газу, після завершення ремонтних робіт, відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, представники газової компанії мали перевірити систему на герметичність та відсутність витоків газу, які могли стати причиною вибуху.

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«Щоб здійснити діагностику газового обладнання вони були змушені потрапити на подвір’я кожного домоволодіння. Проте, коли фахівці підійшли до вул. Успенської та безпосередньо до подвір’я депутата Кам'янської міськради Дмитра Пучкіна на прохання надати доступ до регулятора тиску для проведення огляду отримали різку відмову та погрози. Розуміючи, що назріває конфлікт постраждала жінка попросила аварійну бригаду відійти та відігнати спецтехніку на безпечну відстань. Депутата це обурило, вихопивши вогнепальну зброю (пістолет під патрони Флобера), він відкрив вогонь по працівниках міськгазу», – йдеться в повідомленні.

За словами очевидця події - майстра аварійно-диспетчерської групи Антона Харченка, пролунало чотири постріли у бік, де перебувала група фахівців аварійної служби та автомобільний транспорт. Після зауваження постраждалої про незаконність таких дій, депутат поцілив у ногу жінки. Вона була госпіталізована у міську лікарню швидкої медичної допомоги №8. Однак, через складність поранення, лікарям одразу не вдалося виконати оперативне втручання. Нині жінка прооперована, перебуває у стаціонарі та потребує тривалої реабілітації. «Тим часом, на період вимушеного лікування, вдома у постраждалої без догляду залишилася 88-річну матір, яка має проблеми з серцем», – зазначили у службі.

«Сам Дмитро Пучкін одразу після обстрілів аварійної служби та поранення жінки поїхав на відкриття дитячого свята у місті Кам’янське. На цей час постраждала не отримала від депутата, ані пропозицій допомоги у лікуванні, ані вибачень. За фактом нанесення тілесних ушкоджень правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження. Однак їх ступінь важкості та міра покарання будуть визначені після судмедекспертизи, яку проведе поліція», – додали в прес-службі.