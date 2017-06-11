Зіткнення суден біля берегів окупованого Криму: подробиці інциденту

Біля берегів окупованого Криму в Керченській протоці в результаті зіткнення прогулянкової яхти та рибальського катера в суботу ввечері загинули дві людини.

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Про це повідомляє ТАСС з посиланням на помічника начальника окупаційного Головного управління МНС у регіоні Володимира Іванова.

"Зіткнення сталося близько 19:00 мск в Керченській протоці, зіткнулися прогулянкова яхта і рибальський катер. На борту яхти перебувало 8 осіб, на борту катера - четверо. Двоє пасажирів яхти загинули, троє постраждали, інформація щодо потерпілих на катері уточнюється", - повідомив Іванов. Представник МНС також повідомив, що на борту яхти перебували також двоє дітей шести та семи років, вони не постраждали.

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Заступник голови адміністрації Керчі Ділявер Мальгазієв повідомив, що одна з потерпілих знаходиться у важкому стані, решта отримали легкі травми. "Постраждалі доставлені в лікарні номер 1 міста Керчі, їм надається допомога. Одна з них знаходиться у важкому стані, решта отримали легкі травми", - сказав він.

Як уточнили в прес-службі Південного регіонального центру МНС Росії, яхта та катер не отримали серйозних ушкоджень. "Вони знаходяться в акваторії для проведення слідчих дій", - зазначили в МНС.

За фактом інциденту прокуратура почала перевірку.

Як повідомили в прес-службі окупаційного кримського управління МНС РФ, причиною зіткнення могло стати порушення правил водокористування водієм швидкісного катера. "За попередньою інформацією, (причина НП) це порушення правил водокористування водієм швидкісного катера. Але це попередня інформація, зараз там працюють компетентні органи, висновки робитимуть", - сказав співрозмовник агентства.