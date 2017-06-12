У Києві на Дніпровській набережній в купі сміття знайшли гранату (фото)

14:49, 12 червня 2017
Інциденти
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Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює обставини події та осіб, які залишили гранату / фото поліція Києва, Facebook

У Києві на Дніпровській набережній в купі сміття виявили гранату.

Як повідомляє Головне управління Нацполіції України в м. Києві, повідомлення про те, що на узбіччі дороги Дніпровської набережної лежить предмет, схожий на гранату, надійшло до райуправління поліції від перехожого.

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На місці слідчо-оперативна група та вибухотехніки у смітті на узбіччі набережної виявили предмети, схожі на корпус гранати РГД-5 та запал. Небезпечні предмети вилучили фахівці вибухотехнічної служби.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події та осіб, які залишили гранату.

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Теги: #Знайшли гранату в Києві