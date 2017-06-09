На Одещині у місцевого жителя вилучили арсенал зброї та наркотики

В Одеській області у місцевого жителя сьогодні вилучили арсенал зброї та наркотики.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, спецоперація проводилася поліцією спільно з прокуратурою і співробітниками кінологічної служби Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Під час обшуку в домоволодінні 49-річного жителя районного центру Біляївка виявили та вилучили 4,5 кг марихуани, понад 30 кущів конопель, 2 кг насіння маку, а також засоби та прекурсори для виготовлення наркотичних речовин - розчинник, аміачний спирт, шприци, скляні колби та ін.

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Крім того, у нього вилучено: 2 рушниці та 2 пістолети - «Наган» і «Зоракі», перероблені під вогнепальні, а також 28 бойових патронів.

Наркотики і зброю направлено на експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч.1 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) КК України.