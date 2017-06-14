У Львові внаслідок пожежі загинув чоловік

У Львові при пожежі в дев’ятиповерховому житловому будинку загинув чоловік, понад 20 осіб евакуювали через загрозу отруєння продуктами горіння. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

Згідно з повідомленням, надзвичайна ситуація виникла вчора ввечері по вул. Пулюя, 4. Зокрема загорілася квартира на восьмому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

На місце події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи.

"На момент пожежі у квартирі перебував власник, 1971 року народження. Внаслідок пожежі чоловік загинув у власному помешканні", - зазначається у повідомленні.

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При цьому підкреслюється, що пожежа спричинила щільне задимлення у під’їзді, тому мешканці 8-го та 9-го поверхів не могли самостійно вийти із будинку. "Аби врятувати від отруєння продуктами горіння 5 мешканців сусідніх квартир, фахівці ДержНС одягнули на них рятувальні пристрої та вивели на свіже повітря. Ще 17 осіб рятувальники евакуювали із задимленого будинку", - наголошується у повідомленні.

Пожежу вдалося ліквідувати менше ніж за годину. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку на площі 35 кв. м.

До ліквідації пожежі залучили 21 рятувальника та 5 одиниць спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.