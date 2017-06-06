У Київській області стався вибух на АЗС - загинула людина (фото)
Наразі триває досудове розслідування.
У Білій Церкві, що на Київщині, стався вибух на автозаправній станції, одна людина загинула. Про це повідомили у прес-службі поліції.
"У результаті одна людина загинула, ще одного потерпілого з опіками каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.
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Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок порушення техніки безпеки на об’єктах з підвищеною небезпекою. Під час підготовки АЗС до експлуатації після зміни власника робітники проводили ремонтні роботи.
Слідчі попередньо кваліфікують цю подію за ч.2 ст.273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Як повідомляв УНІАН, у Дніпровському районі Києва 6 червня близько 14:00 стався вибух.