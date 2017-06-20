У Києві сталася пожежа на території кіностудії ім. Довженка (фото, відео)

У Києві 20 червня близько 4 години ранку сталася пожежа на проспекті Перемоги, 44. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Києві.

Зазначимо, що за даною адресою в Києві знаходиться Національна кіностудія художніх фільмів ім. А. Довженка.

"По прибуттю на місце виклику пожежних стало відомо, що загорілося сміття і побутові речі (дерев'яні піддони) на площі 60 кв. м. Пожежники негайно подали воду на гасіння і вже через півгодини ліквідували вогонь", - йдеться в повідомленні.

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На місці події працював 1 пожежний автомобіль та 5 чоловік особового складу. Ніхто під час пожежі не постраждав. Причини займання встановлюються.

Користувач Facebook Alina Terner опублікувала на своїй сторінці відео з підписом: "Пожежа на кіностудії Довженка".

Як повідомляв УНІАН, у Києві на станції швидкісного трамвая "Ромена Роллана" горів торговий павільйон.