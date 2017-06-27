У Києві автомобіль провалився під асфальт: постраждали жінка і дитина (фото)

У Києві на вулиці Лебедєва-Кумача легковий автомобіль Opel провалився під дорожнє покриття, у результаті чого постраждала жінка з восьмимісячною дитиною.

Про це повідомили власні джерела "Обозревателя". Про саму подію поінформували у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.

Зазначимо, що подібні ДТП не рідкість для української столиці. Зокрема, у березні багатотонний КАМАЗ опинився у проваллі, що утворилося під асфальтом.

Зазвичай, подібні інциденту пов’язані із формуванням порожнеч під дорожнім покриттям.

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Міський голова Віталій Кличко заявляв, що більшість столичних доріг, які сьогодні є проблемними, не ремонтувалися 30 років і більше.