У Києві автомобіль провалився під асфальт: постраждали жінка і дитина (фото)
Легковий автомобіль провалився під дорожне покриття. Про причину інциденту поки невідомо.
У Києві на вулиці Лебедєва-Кумача легковий автомобіль Opel провалився під дорожнє покриття, у результаті чого постраждала жінка з восьмимісячною дитиною.
Про це повідомили власні джерела "Обозревателя". Про саму подію поінформували у спільноті "Київ оперативний" у Facebook.
Зазначимо, що подібні ДТП не рідкість для української столиці. Зокрема, у березні багатотонний КАМАЗ опинився у проваллі, що утворилося під асфальтом.
Зазвичай, подібні інциденту пов’язані із формуванням порожнеч під дорожнім покриттям.
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Міський голова Віталій Кличко заявляв, що більшість столичних доріг, які сьогодні є проблемними, не ремонтувалися 30 років і більше.