В МВС вважають, що підрив полковника ГУР в Києві організували російські спецслужби
У МВС заявили, що теракт організували російські спецслужби, щоб посіяти паніку.
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що замовником та організатором підриву автомобіля співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала є російські спецслужби. Про це Шкіряк повідомив у коментарі УНІАН.
«Це черговий цинічний терористичний акт, організований російськими спецслужбами, – ГРУ Генштабу РФ, ФСБ РФ, - метою якого є залякування, сіяння паніки, розпачу та спроба дестабілізації ситуації в Україні», - заявив він.
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«Цей теракт направлений проти нашого військовослужбовця, безперечно, можна ствердно заявляти, що це ще один ланцюг в низці тих терористичних актів, які були скоєні в Україні в останній час. Почерк абсолютно ідентичний тому, як були скоєні вбивство журналіста Павла Шеремета, полковника контррозвідки СБУ Хараберюша в Маріуполі, запланований замах на вбивство народного депутата Антона Геращенка та вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова», - переконаний радник глави МВС.
«Ці криваві злочини мають одного замовника і організатора – це російські спецслужби. Програвши війну на сході України, Росія перейшла до відвертих актів тероризму в Україні для підриву нашої держави з середини, але це їм не вдасться», - наголосив Шкіряк.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.
Подію кваліфіковано як теракт.
У прес-службі Міноборони повідомили, що внаслідок вибуху автомобіля у столиці загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.