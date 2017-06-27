В МВС вважають, що підрив полковника ГУР в Києві організували російські спецслужби

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає, що замовником та організатором підриву автомобіля співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони Максима Шаповала є російські спецслужби. Про це Шкіряк повідомив у коментарі УНІАН.

«Це черговий цинічний терористичний акт, організований російськими спецслужбами, – ГРУ Генштабу РФ, ФСБ РФ, - метою якого є залякування, сіяння паніки, розпачу та спроба дестабілізації ситуації в Україні», - заявив він.

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«Цей теракт направлений проти нашого військовослужбовця, безперечно, можна ствердно заявляти, що це ще один ланцюг в низці тих терористичних актів, які були скоєні в Україні в останній час. Почерк абсолютно ідентичний тому, як були скоєні вбивство журналіста Павла Шеремета, полковника контррозвідки СБУ Хараберюша в Маріуполі, запланований замах на вбивство народного депутата Антона Геращенка та вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова», - переконаний радник глави МВС.

«Ці криваві злочини мають одного замовника і організатора – це російські спецслужби. Програвши війну на сході України, Росія перейшла до відвертих актів тероризму в Україні для підриву нашої держави з середини, але це їм не вдасться», - наголосив Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на розі вулиць Соломʼянська та Олексіївська сьогодні, 27 червня, вранці вибухнув автомобіль «Мерседес», загинув водій.

Подію кваліфіковано як теракт.

У прес-службі Міноборони повідомили, що внаслідок вибуху автомобіля у столиці загинув співробітник Головного управління розвідки Міноборони полковник Максим Шаповал.