У Києві вибухнув автомобіль (фото)
15:19, 26 червня 2017Інциденти
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У столиці на Виноградарі вибухнув автомобіль, деталі поки невідомі.
Причини події поки не відомі / facebook.com/dtp.kiev.ua
На столичному Виноградарі вибухнув автомобіль на місці колишньої незаконної газозаправки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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"НП у Києві. Вибух автомобіля біля перехрестя проспекту Правди та вул. Н.Ужвій. На місці колишньої незаконної газозаправки", - йдеться у повідомленні.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Причини події поки не відомі / facebook.com/dtp.kiev.ua
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва 23 червня близько 10:40 23 червня вибухнув позашляховик Toyota. Вибух стався на перетині вулиць Полтавської та Тургенєвській у Шевченківському районі.
Під час вибуху постраждав водій, який перебував в авто.
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