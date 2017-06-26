У Києві вибухнув автомобіль (фото)

На столичному Виноградарі вибухнув автомобіль на місці колишньої незаконної газозаправки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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"НП у Києві. Вибух автомобіля біля перехрестя проспекту Правди та вул. Н.Ужвій. На місці колишньої незаконної газозаправки", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва 23 червня близько 10:40 23 червня вибухнув позашляховик Toyota. Вибух стався на перетині вулиць Полтавської та Тургенєвській у Шевченківському районі.

Під час вибуху постраждав водій, який перебував в авто.