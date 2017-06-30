Смерть в Instagram: на Харківщині дівчата загинули в ДТП під час прямої трансляції (відео)

На Харківщині в місті Ізюм цієї ночі дві дівчини розбилися в ДТП під час прямої трансляції в Instagram. Про це повідомляє місцеве видання "Харьков.live".

Зазначається, що це сталося в ніч на 30 червня. За інформацією видання дівчата загинули. В автівці перебували 24-річна дівчина та її 16-річна подруга.

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Повідомляється, що авто дівчат врізалося в стовп. Дівчина-водій померла дорогою в лікарню від важких травм, а пасажирка загинула на місці.

Під час прямої трансляції в Іnstagram видно, як дівчата ймовірно вживають алкоголь, який, можливо, і став причиною аварії. Також був записаний момент зіткнення і розмови свідків ДТП.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харкові внаслідок зіткнення тролейбуса з легковиком одна особа загинула, п’ятеро - дістали травми. Аварія сталася сьогодні, 17 червня, о 6:55 на вулиці Ахсарова. Автомобіль Opel виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з тролейбусом, що рухався за маршрутом №2.