У Харкові легковик влетів у тролейбус, є жертви (фото)

У Харкові внаслідок зіткнення тролейбуса з легковиком одна особа загинула, п’ятеро - дістали травми.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор Департаменту зв’язків із громадськістю та ЗМІ Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

Він повідомив, що аварія сталася сьогодні, 17 червня, о 6:55 на вулиці Ахсарова. Автомобіль Opel виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з тролейбусом, що рухався за маршрутом №2.

Внаслідок зіткнення водій легковика загинув. Водія та четверо пасажирів тролейбуса госпіталізували. На місці працює слідчо-оперативна група.