Автомобіль в центрі Одеси підірвали через борги - ЗМІ

Машину в центрі Одеси підірвали через борги. Про це повідомляє "Думська з посиланням на джерела.

Як повідомляють джерела в прокуратурі, злочинці заклали вибуховий пристрій під колесо автомобіля Toyota Camry, найімовірніше, через давній конфлікт з його власником.

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«Це боргові відносини між власником авто і його знайомими. Власником є Микола О., військовий пенсіонер», — говорить співрозмовник.

Всупереч поширеній в ЗМІ інформації, за нашими даними, Микола О. не обирався в депутати Одеської міськради.

Як відомо, у момент події машина стояла на парковці. Вибух залишив вм'ятину в асфальті і пошкодив авто. На щастя, ніхто з людей не постраждав.