У центрі Одеси невідомі підірвали машину колишнього місцевого депутата - поліція (фото)

У центрі Одеси невідомі зловмисники підірвали автомобіль. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 2 липня в Приморський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що вибух стався на автостоянці біля одного з будинків по вулиці Маразліївській.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. При обстеженні встановлено, що вибух автомобіля стався від радіокерованого саморобного вибухового пристрою в пластиковому корпусі.

З місця події вилучено всі фрагменти пристрою і спрямовані на экспертизу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За даними представника регіонального главку поліції, даний автомобіль належить одному з «колишніх одеських депутатів».