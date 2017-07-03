В Дніпрі на хабарі піймали військового комісара
21:53, 03 липня 2017Інциденти
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За даним фактом розпочато службове розслідування.
Ілюстрація / postfactum.ks.ua
Офіцера затримали на отриманні неправомірної вигоди.
У Дніпрі офіцера одного з районних військових комісаріатів викрито у спробі отримання хабара, пише прес-сслужба Оперативного командування «Схід» ЗСУ.
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Якщо факт хабарництва буде підтверджено, винний буде притягнутий до відповідальності згідно чинного законодавства.
За даним фактом розпочато службове розслідування.
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