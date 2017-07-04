У Дніпрі в житловому будинку вибухнула граната (фото)

У понеділок, 3 липня, в місті Новомосковську Дніпропетровської області на четвертому поверсі в одній з квартир багатоповерхового житлового будинку по вулиці Горького стався вибух ручної гранати «Ф-1». Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Квартира, в якій стався вибух, належить 60-річній непрацюючій місцевій жительці, яка проживає у ній разом зі своїм раніше судимим 36-річним сином.В результаті вибуху було пошкоджено віконне скло на кухні даного приміщення. Від вибуху ніхто не постраждав.

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З місця події поліцейські вилучили металеві фрагменти гранати.

За фактом вибуху в дев'ятиповерхівці відкрито кримінальне провадження. За скоєне зловмиснику може загрожувати позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв УНІАН, у Чернівецькій області під час пожежі в житловому будинку загинули двоє дітей.