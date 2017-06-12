У Києві невідомий розстріляв жінку (відео)

Столичні правоохоронці розшукують зловмисника, який застрелив жінку у Святошинському районі. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Потерпіла померла у кареті "швидкої". Поліцейські вилучили три стріляні гільзи, попередньо - від травматичної зброї, та направили їх на дослідження.

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"Правоохоронці встановили, що потерпіла (уродженка Дніпропетровщини, 1964 року народження) перебувала на узбіччі дороги, коли її помітив випадковий перехожий", - йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом Святошинського управління розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Невідомий зробив три постріли: в плече, стегно й спину (між лопатками). Останнє поранення, судячи з усього, й виявилося смертельним, передає "Обозреватель".