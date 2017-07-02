В Одесі під час пожежі біля санаторію постраждали четверо людей, із них двоє дітей

У Суворовському районі Одеси під час пожежі на відкритій території біля санаторію постраждали четверо людей, з яких двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 1 липня о 17.28 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання сухої трави на відкритій території в районі села Усатове, біля санаторію «Куяльник».

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О 17.39 на місце виклику прибули пожежно-рятувальні підрозділи, які о 18.00 ліквідували пожежу на загальній площі 700 кв. м.

Орієнтовна причина загорання - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Зазначається, що в суботу ввечері до лікарні потрапили четверо людей, з яких двоє дітей, що постраждали під час гасіння пожежі. У госпіталізованих - отруєння продуктами горіння.