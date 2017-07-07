У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування будівлі ОДА евакуювали 100 людей

У Харкові через неправдиве повідомлення про мінування будівлі облдержадміністрації правоохоронці евакуювали 100 людей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції України в Харківський області, інформація про нібито наявність вибухівки в будівлі ОДА надійшла до Київського відділу поліції сьогодні, 7 липня, о 12.10.

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За відомостями поліції, для перевірки інформації на місце виїжджали фахівці вибухо-технічного управління поліції та слідчо-оперативна група Київського відділу поліції. Спеціалісти оглянули будівлю держустанови площею більше 6,4 тис. квадратних метрів. Евакуйовано 100 осіб. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не знайшли.

Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян). На цей час державна установа працює у штатному режимі.