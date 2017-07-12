У Народицькому районі Житомирщини рятувальники вберегли від пожежі приватне житло багатодітної родини

На Житомирщині у Народицькому районі рятувальники вберегли приватне житло багатодітної родини від знищення вогнем Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

11 липня о 20:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній господарській будівлі в селі Яжберень Народицького району Житомирської області. Про це вогнеборців сповістили сусідка, яка побачила вогонь на даху споруди.

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Вже на місці події бійці ДСНС встановили, що вогнем повністю охоплений хлів, в якому зберігалося сіно та пожежа поширилася на житловий будинок, що розташований на відстані біля 3 метрів від осередку загоряння.

Силами рятувальників пожежу було локалізовано о 20:55 та о 01:00 – ліквідовано. Вогнем знищено господарську будівлю, пошкоджено 70 кв. м. стін та даху житлового будинку. Загиблих і травмованих немає. Завдяки оперативним діям вогнеборців житлові приміщення оселі залишили неушкодженими.

До ліквідації пожежі залучалося 5 рятувальників та 1 одиниця пожежної техніки.

Наразі всі обставини події встановлюються фахівцями.

Раніше на Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу семи господарчих будівель.