На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу семи господарчих будівель (фото)

На Житомирщині рятувальники ліквідували пожежу одразу семи господарчих будівель. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області.

Сьогодні, 10 липня, о 04:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу господарчих будівель у селищі міського типу Хорошів.

З’ясувалося, що вогнем охоплено сім шлакоблочних господарчих будівель, всі вони знаходилися під одним дахом. Коли пожежа почалася, в одній з будівель вибухнув газовий балон, що і сприяло швидкому розповсюдженню полум’я по конструкціям.

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Керівник гасіння пожежі прийняв рішення залучити на допомогу ще одне відділення бійців ДСНС. Гасіння пожежі ускладнювало те, що всередині господарчих будівель, окрім речей домашнього вжитку, зберігалися ще й дрова.

О 04:35 пожежу локалізовано, о 09:05 – ліквідовано. Вогнем знищено 7 будівель. Проте фахівцям ДСНС вдалося врятувати інші господарчі будівлі, розташовані поряд під цим же дахом.

На ліквідацію надзвичайної події залучалося 8 чоловік особового складу та 2 пожежних автомобілі. Усі обставини події та причина пожежі наразі встановлюються правоохоронцями.

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