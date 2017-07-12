У Львові невідомі "замінували" готель, людей евакуювали

Невідомі повідомили про замінування готелю «Жорж» у Львові, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

Територію навколо готелю обгородили. На місці працюють екстрені служби.

Інформацію про замінування підтвердили також в ГУ ДержНС у Львівській області.

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«12 липня, о 14:35 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від начальника охорони готелю «Жорж», який розташований на площі Міцкевича у Львові. Чоловік розповів, що до них зателефонував анонім і повідомив, що готель заміновано. Будь-яких вимог, які могли б відвернути вибух, невідомий чоловік не висував», - додали в Нацполіції Львівщини.

Сапери обстежують приміщення і територію навколо. Людей з готелю евакуювали.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові через неправдиве повідомлення про мінування будівлі ОДА евакуювали 100 людей.