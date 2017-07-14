У Харкові затримали терористів ІДІЛ (фото, відео)
09:32, 14 липня 2017Інциденти
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У Харкові зі стріляниною СБУ затримала двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до "Ісламської держави".
Сталося це на парковці біля торговельного центру на окружній дорозі. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.
За словами свідків, двоє чоловіків стояли біля автомобіля, коли до них підійшли люди у штатському. Після короткої розмови один з чоловіків кинувся тікати. Пролунали постріли.
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Пізніше з'ясувалось, що стріляв працівник СБУ, втікачеві він поцілив у ногу. У відомстві ТСН повідомили, що на парковці їхні співробітники затримали терористів.
Як повідомляв УНІАН, СБУ ліквідувала угруповання, яке переправляло бойовиків ІДІЛ з Росії до країн Європи.
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