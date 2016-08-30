СБУ ліквідувала угруповання, яке переправляло бойовиків ІДІЛ з Росії до країн Європи

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатором незаконного каналу переправлення був діючий співробітник Східного регіонального управління прикордонної служби. Зловмисник також прикривав протиправну діяльність своїх спільників, використовуючи службове становище.

До складу угруповання входило ще четверо осіб – громадяни України та країн Закавказзя.

Канал нелегальної міграції використовувався у реверсивному режимі - як з території Росії в Україну, так і у зворотному напрямку.

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Оперативники спецслужби вже встановили, що цим «шляхом» користувалися прибічники міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» для транзитного переправлення бойовиків з території Росії до країн Європи.

29 серпня співробітники СБУ затримали одного з членів групи у Великописарівському районі Сумщини під час спроби незаконного переправлення двох громадян України до РФ. Інших учасників угруповання, в тому числі й організатора, правоохоронці того ж дня затримали у Харкові.

За матеріалами Управління СБУ в Харківській області поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.332 (незаконне переміщення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України. Слідство триває.