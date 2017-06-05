У Борисполі прикордонники затримали грузина, якого розшукував Інтерпол

Сьогодні в аеропорту «Бориспіль» під час оформлення пасажирів рейсу «Кутаїсі-Київ» прикордонники затримали 42-річного громадянина Грузії, якого розшукує Інтерпол за грабіж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної прикордонної служби України, злочинець перебував у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Бельгії для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, а саме - за грабіж, поєднаний з насильством та погрозами.

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«В даний час він затриманий. Співробітниками Держприкордонслужби організована його посилена охорона, а також проінформовані взаємодіючі органи. Складаються документи згідно з КПК України для передачі в лінійний відділ Національної поліції», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області прикордонники затримали росіянина, який розшукується Інтерполом.