Смерть підлітка через вибух в Одесі: гранату загиблому подарував знайомий (фото)

В Малиновському районі Одеси сьогодні в результаті вибуху гранати загинув 16-річний підліток, ще двоє госпіталізовані. Поліція встановила, що гранату загиблому подарував його знайомий, передає прес-служба відомства.

Правоохоронці провели огляд гаража, що належить родині зазначеного хлопця. "У результаті поліцейські виявили 4 гранати Ф1, 3 гранати РГД-5, тротилову шашку вагою 400 г (ТШ-400), 7 запалів до гранат, 2 ручні димові гранати РТГ-2Ч і 1 - РТГ - 2Б, а також сигнальні освітлювальні патрони, три саперні лопати і спусковий механізм гранати РПГ-22", - сказано в повідомленні.

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Крім цього, в квартирі сім'ї хлопця, який подарував гранату, були виявлені набої до автомата Калашникова калібру 5,45 і 7,62 мм. Остаточна їх кількість встановлюється.