У Запоріжжі чоловік після конфлікту в трамваї влаштував стрілянину на зупинці (фото, відео)

У Запоріжжі на вулиці Дніпровській на зупинці громадського транспорту чоловік відкрив стрілянину з травматичного пістолета після конфлікту в трамваї. Про це повідомляє прес-служба поліції міста в Facebook.

Так, учора близько 16 години правоохоронці під час патрулювання території по вулиці Дніпровській почули крики про допомогу. На місці події люди почали кричати про те, що у якогось громадянина є пістолет і він стріляв у жінку.

Патрульні помітили невідомого чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. При ньому був травматичний пістолет та дозвіл на зброю.

Під час з'ясування обставин свідки події повідомили, що в ході сутички, яка почалася між п'ятьма громадянами в трамваї, один з чоловіків після того, як всі вийшли на зупинці громадського транспорту, здійснив постріл з пістолета в жінку, а саме в область живота.

Постраждалій надали допомогу до приїзду "швидкої", згодом її госпіталізували в міську лікарню.

Нападнику, в свою чергу, також стало погано, йому викликали швидку і госпіталізували в міську лікарню.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Харкова сталася стрілянина: були поранені дві людини.